Foi no Parlamento que António Costa anunciou que o Governo vai lançar uma linha de crédito de cerca de 100 milhões de euros para apoiar as empresas afetadas pelo surto do coronavírus. Agora, à Renascença e ao Público, o ministro da Economia vem dar mais informações sobre essa linha de financiamento, adiantando que terá um plafond máximo de 1,5 milhões de euros por empresa e insere-se no programa Capitalizar, embora com condições melhoradas.

Depois do anúncio feito pelo primeiro-ministro esta quarta-feira, foi a vez do ministro da Economia adiantar mais detalhes sobre o assunto. “É uma linha com garantia pública e que permitirá às empresas respirarem um pouco mais em alguma situação de stress de tesouraria”, disse Pedro Siza Vieira, em entrevista à Renascença e ao Público.

Esta linha de tesouraria tem uma dotação inicial são 100 milhões de euros, com um plafond de 1,5 milhões de euros por empresa, ou seja, o valor idêntico ao montante máximo que uma PME líder pode ter numa linha de tesouraria no âmbito do Capitalizar. Já a comissão de garantia será de 0,75%, mais uma vez o valor aplicado às PME líder na linha Capitalizar, a garantia vai até 80% e a contragarantia é de 100%.