Há dois novos casos que acusaram positivo nos testes para o novo coronavírus, avança a RTP. Os dois casos foram detetados no hospital de São João no Porto. Assim, Portugal tem oito infetados com o novo Covid-19.

Um dos casos foi um homem que esteve em Itália, já o outro homem tem ligações a casos confirmados de Covid-19, em Portugal. Os dois doentes com idades entre os 40 e os 50 anos, apresentam um quadro clínico estável. De acordo com a Direção Geral de Saúde existem 81 pessoas sob vigilância e há 117 casos suspeitos.

Na quarta-feira foram identificados dois novos casos: um homem, no Porto, que tinham estado em Itália e uma mulher, residente em Lisboa. Com os novos casos identificados esta quinta-feira existem agora seis casos no Porto e dois em Lisboa.

O novo coronavírus “chegou” a Portugal na segunda-feira, depois de já vários casos suspeitos terem dado negativo.

Os dois primeiros casos no país são um médico de 60 anos que esteve de férias no norte de Itália e um outro homem de 33 anos que esteve em Valência, Espanha. Na terça-feira soube-se que um é um terceiro homem (de 60 anos e internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto) e outro de 37 anos (internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa) também estavam infetados.

Esta quarta-feira, já tinham dado positivo os testes a mais um português de 44 anos vindo de Itália. O homem está internado no Hospital de São João no Porto.

Portugal para já não vai decretar estado de alerta, sendo a prioridade conter o vírus e pôr em prático os vários planos de contingência. O Governo também já anunciou uma linha de apoio financeiro às empresas que possam estar a ser afetadas.

A nível global, a epidemia do novo coronavírus, que provoca a doença designada por Covid-19, e que teve origem na província de Hubei, na China, já infetou mais de 95.000 pessoas, das quais 3.254 morreram e e mais de 51.000 curaram-se, segundo o último balanço do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

