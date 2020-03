Portugal é, a par da Finlândia, o país europeu onde há menos diferenças regionais em termos de riqueza produzida por cidadão. Isto de acordo com os dados divulgados, esta quinta-feira, pelo Eurostat. Do outro lado do espetro, aparecem a Roménia, a Polónia, a Eslováquia, a Hungria, a Irlanda e a República Checa.

Segundo o gabinete europeu de estatísticas, o PIB per capita (PPC) em Portugal fixou-se, em 2018, em 77% da média europeia. Este foi o quarto ano consecutivo em que a riqueza produzia por cidadão por terras lusitanas ficou a tal distância face à média europeia.

Por outro lado, Portugal registou, a par da Finlândia, o rácio mais baixo da Europa entre as regiões com PPC mais alto e as regiões com PPC mais baixo, ou seja, é o país europeu com menos disparidades regionais (1,5 pontos). Do outro lado da tabela, aparecem a Roménia (com um rácio de 3,6 pontos), a Polónia e a Eslováquia (com um rácio de 3,3 pontos), a Hungria (com um rácio de 3,2 pontos), a Irlanda (com um rácio de 3,1 pontos) e a República Checa (com um rácio de três pontos).

O Eurostat nota, além disso, que em 2018 o PIB per capita regional variou entre 30% da média europeia na região francesa de Mayotte e 263% da média europeia no Luxemburgo. A seguir ao Luxemburgo, as regiões europeias onde foi criada mais riqueza produzida por cidadão foram: o sul e o leste da Irlanda (210% da média europeia), Bruxelas na Bélgica (203% da média europeia), Hamburgo na Alemanha (197% da média europeia) e Praga na República Checa (192% da média europeia).

Tudo somado, as 39 regiões europeias com PIB per capita igual ou superior a 128% da média europeia cobrem 20% da população e 32% do PIB europeia, em paridades de poder de compra.

