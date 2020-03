Imobiliária Bondstone quer investir 400 milhões em Portugal

A empresa de investimento e gestão de ativos imobiliários Bondstone quer investir 400 milhões de euros nos próximos dois anos em território nacional. De acordo com o Dinheiro Vivo, na mira estão projetos de habitação para a classe média, escritórios, hotelaria e residências estudantis e seniores. E já há fundos britânicos e norte-americanos interessados em cooperar.

Não é uma estreia no mercado nacional porque é detentora da Louvre Properties que tem nove projetos a correr — todos de reabilitação e destinados à classe alta. Uma vez concluídos, será altura de novos voos. Identificadas estão já quatro oportunidades na zona de Lisboa, onde poderão ser desenvolvidas as residências destinadas à classe média e escritórios, mas a empresa também está de olho no Porto, disse Paulo Loureiro, CEO da empresa e fundador da Louvre Properties, ao Dinheiro Vivo.

Apesar de terem 400 milhões pensados, em carteira estão já 100 milhões, prontos a serem investidos nos negócios certos. E até já há fundos institucionais britânicos e norte-americanos interessados em entrar neste foco de atividade. Mas a Bondstone está também interessada em entrar no mercado de arrendamento, embora esse seja um tema que ainda precise de ser estudado.