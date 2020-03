O Sporting confirmou à CMVM a contratação do treinador Rúben Amorim e ainda dos técnicos Adélio Cândido e Carlos Fernandes. A SAD leonina vai pagar 10 milhões ao Sp. Braga em duas prestações de cinco milhões a serem liquidadas este mês e em setembro. Com esta informação, as ações sportinguistas vão retomar a negociação normal na bolsa após suspensão deliberada pelo regulador dos mercados.

São dois comunicados partilhados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em que as SAD de Sporting e Sp. Braga oficializam a transferência de Rúben Amorim para Alvalade.

No comunicado da turma arsenalista, descreve-se como a operação será realizada: o Sporting paga os 10 milhões relativos à cláusula de rescisão de Rúben Amorim em duas prestações de cinco milhões cada uma, sendo a primeira prestação paga até ao dia 6 de março e a segunda até ao 5 de setembro. Adicionalmente, os leões vão pagar juros de mora de 6% até ao pagamento da segunda prestação, fixando-se desde já o montante de 155 mil euros. A SAD verde e branca comprometeu-se a pagar o IVA relativo ao negócio até final deste mês.

O Sp. Braga adianta que, deste modo, libertou Rúben Amorim das obrigações contratuais com o clube arsenalista, permitindo que o técnico português assinasse pelo Sporting.

Com Rúben Amorim vão ainda para Alvalade os técnicos Adélio Cândido e Carlos Fernandes. O Sporting comunicou ao mercado que a equipa técnica da equipa principal de futebol ficará composta por mais dois elementos: Emanuel Ferro e Tiago Ferreira. Já esta quarta-feira o Sporting tinha anunciado a saída do treinador Silas.

Decorridas 23 jornadas, o Sp. Braga segue no terceiro lugar com 43 pontos, enquanto o Sporting está em quarto com 39 pontos.

Depois dos comunicados, a CMVM levantou a suspensão da negociação de ações do Sporting. Cada título dos leões está a cotar nos 0,785 euros.

(Notícia atualizada às 10h13)