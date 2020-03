A negociação das ações da SAD do Sporting Clube de Portugal foram suspensas esta manhã, aguardando a confirmação oficial do nome do novo treinador para a equipa principal de futebol. Na terça-feira, foi o próprio Silas, atual treinador do Sporting, a confirmar que Rúben Amorim o irá suceder.

Depois de avançada pela imprensa a transferência do atual treinador do Sporting de Braga para Alvalade, durante a conferência de imprensa de terça-feira que se sucedeu ao jogo contra o Famalicão, Silas confirmou que aquele tinha sido o seu último jogo aos comandos da equipa principal de futebol do Sporting. Disse ainda que Rúben Amorim o iria suceder no comando técnico da equipa.

Apesar disso, ainda não foi feita uma comunicação oficial por parte do clube de Alvalade junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a que é obrigado. A suspensão da negociação dos títulos da SAD leonina antecipa essa comunicação.

Também na terça-feira, a SIC Notícias avançou com detalhes do contrato entre Rúben Amorim e o Sporting. Nomeadamente, que terá validade até 2023 (três temporadas) e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Mas também que o negócio entre Sporting e Braga deverá ter sido feito por um valor a rondar os 10 milhões de euros.

