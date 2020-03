O Banco de Portugal encontra-se a avaliar o modo como o EuroBic deu cumprimento aos deveres a que está sujeito em matéria de prevenção de branqueamento de capitais (vulgo lavagem de dinheiro) no caso de Isabel dos Santos. Carlos Costa revela que essa avaliação ficará pronta até final deste mês.

“Essa avaliação estará concluída ainda durante o presente mês de março e o Banco de Portugal extrairá dela todas as consequências, quer à luz das normas legais sobre a avaliação da idoneidade dos acionistas, quer no contexto da avaliação da renovação dos mandatos dos órgãos sociais, que se iniciará brevemente atento o final de mandato ocorrido no final de 2019, quer, sendo o caso, de natureza sancionatória”, garantiu Carlos Costa esta quarta-feira. O governador do Banco de Portugal está a ser ouvido no Parlamento.

Em causa estão transferências no valor de 115 milhões de euros de Isabel dos Santos de contas da Sonangol para uma offshore no Dubai, a Mattel Business Solutions. Estas operações foram reveladas pela investigação de um consórcio internacional de jornalistas no caso “Luanda Leaks”.

Entretanto, e para mitigar quaisquer riscos, o BdP determinou desde logo ao EuroBic a adoção de procedimentos reforçados de diligência relativamente a todas as operações de alguma forma relacionadas com pessoas ou entidades visadas no denominado caso Luanda Leaks.