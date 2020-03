A sociedade de advogados Gómez-Acebo & Pombo integrou Nuno de Oliveira Garcia como novo sócio no escritório de Lisboa, onde vai assumir a gestão da área de prática de direito fiscal. O advogado transita com a sua equipa da Andersen Tax & Legal.

“É com enorme entusiasmo que acolhemos o Nuno e a sua equipa no escritório de Lisboa. Pelo seu brilhante currículo académico e profissional, não temos a menor dúvida que a sua integração será uma grande mais-valia para nós”, nota Mafalda Barreto, managing partner da Gómez-Acebo & Pombo em Portugal.

Para a advogada a área de fiscal tem tido um “crescimento muito significativo” em Portugal. “Nesse sentido, estamos muito satisfeitos por poder oferecer aos nossos clientes, a partir de agora, novas competências e uma maior capacidade de resposta”, acrescenta.

“A integração numa sociedade com as características, dimensão e prestígio ibérico, da Gómez-Acebo & Pombo, é um desafio profissional muito estimulante, que abraçamos com grande satisfação”, assegura Nuno de Oliveira Garcia. O novo sócio da firma garante que a fiscalidade está cada vez mais no “cerne da tomada de decisões de empresas e particulares”. “Nesse sentido, esperamos poder contribuir para a consolidação da Gómez-Acebo & Pombo como um parceiro incontornável de excelência, em Portugal tal como já sucede em Espanha, neste setor específico“, explica.

Nuno de Oliveira Garcia é especialista em direito fiscal, direito fiscal internacional e contencioso tributário, assume ainda funções enquanto árbitro tributário no Centro de Arbitragem Administrativa desde a sua criação, e é assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa desde 2008.

Com a integração de Nuno de Oliveira Garcia, a Gómez-Acebo & Pombo passa a contar com sete sócios, em Portugal.