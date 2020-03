André de Sousa Vieira é o novo sócio da Morais Leitão

A sociedade de advogados Morais Leitão reforçou a sua equipa com um novo sócio, André de Sousa Vieira, que integra o departamento de bancário e financeiro e o comité internacional.

“É com alegria e grande entusiasmo que me junto à equipa de Morais Leitão. Ao longo dos anos, fui acompanhando o seu trabalho e presença, tanto no Reino Unido como nos países lusófonos. Entro com um projeto de internacionalização que é ambicioso, mas muito sustentável, tendo em conta a vocação internacional da sociedade”, nota André de Sousa Vieira.

André de Sousa Vieira tem dedicado a sua prática nos últimos dez anos aos mercados lusófonos, com fortes ligações às principais praças financeiras internacionais. É particularmente reconhecido na assessoria a projetos de financiamento internacionais ao setor energético, de recursos naturais e de infraestruturas, tendo representado mutuantes (DFIs, ECAs e bancos comerciais), “sponsors” e governos.

A contratação de André de Sousa Vieira é para a Morais Leitão um passo natural no aprofundamento da sua estratégia internacional.

“O perfil do André corresponde exatamente ao momento que estamos a viver como sociedade, firmando uma estratégia com dois vetores essenciais; por um lado, crescemos no mercado lusófono, com uma progressiva sofisticação no tipo de trabalho desenvolvido através do envolvimento em grandes projetos; por outro lado, viramo-nos definitivamente para aquele que também é o nosso mercado natural, a Europa, reforçando laços tradicionais e acompanhando o relevante investimento que hoje, felizmente, é feito em Portugal”, refere Nuno Galvão Teles, managing partner.

O advogado de direito financeiro está inscrito nas ordens profissionais de Inglaterra & País de Gales, Portugal e Espanha, tendo integrado entre 2011 e 2020 a Clifford Chance LLP, no escritório de Londres. Na qualidade de associado sénior, foi membro do Worldwide Projects Group e do Africa Group, tendo assumido ainda o cargo de corresponsável pela Clifford Chance Portuguese and Lusophone Africa’s practice and strategy.