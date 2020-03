FCB Advogados renova imagem

A FCB Advogados apresentou uma nova imagem a pensar na “nova década”. Segundo a sociedade, é uma evolução natural no percurso da firma nos últimos anos.

“Ao longo dos últimos anos, a FCB foi mudando, crescendo e evoluindo. Connosco trazemos a experiência de 30 anos, a nossa cultura familiar e a relação cada vez mais próxima com os nossos clientes. Mas está na altura de olhar em frente e de ter uma imagem que reflita a nossa identidade e o nosso posicionamento”, refere Gonçalo da Cunha, managing partner da FCB.

“O novo logótipo, mais minimalista e discreto, espelha a evolução da FCB, modernizando a nossa imagem, mas mantendo a nossa identidade. Continuamos a ser a FCB, com 30 anos de experiência e de reconhecimentos”, nota Gonçalo da Cunha. O advogado reforça ainda que são a FCB do “futuro”, “com as competências e a equipa certa para enfrentar todos os desafios”.