Miranda Alliance cria nova sociedade em Cabo Verde

A Miranda Alliance criou uma nova sociedade de advogados, a Costa, Cunha, Gonçalves, Rodrigues & Associados (CCGR), em Cabo Verde. A nova firma é resultado de uma fusão dos escritórios cabo-verdianos que a integravam: CV Lexis e a Costa, Cunha & Associados.

A expansão efetuou-se após a sociedade de advogados Miranda & Associados integrar um grupo de advogados liderados pelo sócio Luís Borges Rodrigues, no final de 2019. A CCGR passa assim a ser o novo membro da Miranda Alliance em Cabo Verde, país onde marca presença há mais de 16 anos.

“É uma firma criada a partir de uma visão comum: a prestação de serviços jurídicos de excelência com foco nos interesses do cliente a nível local e internacional. Passa a ser a maior e a única sociedade de advogados com presença permanente em quatro ilhas cabo-verdianas: Santiago, Sal, São Vicente e Boa Vista”, nota a sociedade em comunicado.

A CCGR conta com uma equipa de oito advogados, respetivamente os sócios António Gonçalves, Luís Borges Rodrigues, Tiago Costa, e Vânia Cunha, e os associados Denise Lopes, Elvis Fortes, Maria Rodrigues e Valdir Alves. A nova sociedade contará ainda com o apoio da equipa da Miranda dedicada a Cabo Verde, em particular da sócia Mafalda Oliveira Monteiro e da associada coordenadora Sofia Coelho Pereira.

Esta equipa é reconhecida pela assessoria a empresas envolvidas nos setores imobiliário e do turismo, bancário, seguros, energia, comércio e transportes.

“É com muito entusiasmo que a Miranda Alliance apoia a criação da CCGR. Apesar de se tratar de uma nova firma, com redobrada energia e foco no mercado, mantém e reforça a equipa que vem assegurando a qualidade dos serviços prestados pela Miranda Alliance a clientes com investimentos no país nos últimos 16 anos”, refere Diogo Xavier da Cunha, presidente do conselho de administração da Miranda & Associados.

Para o advogado a consolidação dos escritórios integrantes da Miranda Alliance numa só firma é um “passo inovador, ímpar e de forte afirmação do compromisso” da aliança com Cabo Verde. “Conseguir ter presença efetiva nas principais ilhas (Santiago (Praia), Sal, Boavista e São Vicente é algo que muito nos orgulha e que motiva fortemente os nossos colegas da CCGR. Estamos certos que terão muito sucesso”, conclui.