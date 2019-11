Miranda reforça área de comercial e societário

A sociedade de advogados Miranda & Associados reforçou a sua equipa de comercial e societário com a integração de Catarina Santinha, como associada. A advogada transita da PLMJ.

A advogada centra a sua prática nas áreas de fusões & aquisições e de direito comercial e societário e conta com cerca de cinco anos de experiência.

“Esta recente contratação insere-se na estratégia de crescimento da Miranda, em Portugal e a nível internacional, e visa atender às crescentes solicitações do mercado neste setor”, nota a sociedade em comunicado.

A Miranda & Associados recentemente reforçou ainda as áreas de imobiliário e turismo e ainda a sua presença em Cabo Verde. No território africano serão integrados um grupo de advogados, liderados por Luís Borges Rodrigues, sócio da sociedade, que irá assumir a coordenação do grupo de jurisdição de Cabo Verde e da área de prática de imobiliário.