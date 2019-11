Abreu Advogados reforça área de bancário e financeiro

A Abreu Advogados reforçou a equipa de direito financeiro com a integração do novo sócio Diogo Pereira Duarte. O advogado transita da Banca de Investimento.

“Esta integração do mais recente advogado da Abreu irá contribuir para a afirmação e consolidação da equipa na assessoria jurídica nas áreas tradicionais da banca e mercado de capitais, e no setor em expansão da FinTech, uma vez que Diogo Pereira Duarte tem uma experiência de vários anos como Chief Legal Officer de um dos mais reputados bancos de investimento, inovador em Portugal pelas suas soluções tecnológicas, e do seu grupo internacional”, nota a sociedade.

Diogo Pereira Duarte presta assessoria jurídica em todos os aspetos regulatórios e de governo interno dos agentes do mercado financeiro — quer instituições de crédito tradicionais, quer novos agentes (FinTechs) —, em intermediação financeira e distribuição de seguros ligados a fundos de investimento (unit-linked).

O advogado presta ainda assessoria no ciclo de financiamento de startups financeiras, seja no âmbito do capital de risco ou de outras formas alternativas de financiamento online (crowdfunding e STOs).

“Com a integração de Diogo Pereira Duarte a sociedade reforça mais uma vez a sua equipa em áreas chave para o futuro da economia portuguesa“, nota a sociedade.