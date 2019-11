Dirce Rente e Rute Alves vencem Europe Rising Stars Awards

A sociedade de advogados PLMJ venceu dois prémios na primeira edição dos Europe Rising Stars Awards. Dirce Rente, associada sénior na área de criminal, contraordenacional e compliance, e Rute Alves, associada sénior na área de arbitragem, venceram o prémio Rising Star Portugal.

O evento é organizado pelo Euromoney Legal Media Group e premeia os advogados com menos de 40 anos que se destacam nos diretórios do grupo, cujas entradas baseiam-se parcialmente em peer review e entrevistas com clientes.

“O reconhecimento internacional dos nossos jovens advogados reflete o trabalho e o sucesso das soluções jurídicas que encontram, e que estão ao nível das grandes sociedades internacionais, assim como uma renovada aposta da PLMJ numa geração mais jovem”, afirma Luís Pais Antunes, managing partner da PLMJ.

A entrega dos prémios Europe Rising Stars Awards teve lugar no passado dia 7 de novembro, em Londres.