A sociedade de advogados CLA reforçou a sua equipa com a integração de Nuno Magalhães e de Pedro Ferros, como of counsel e sócio, respetivamente.

Nuno Magalhães, ex-líder da bancada parlamentar do CDS, terá como principais áreas de atuação o direito europeu, direito internacional público e direito constitucional. Por sua vez, Pedro Ferros assumirá as áreas de contencioso, arbitragem, publicidade, media, TMT e direito do desporto.

“Este reforço complementa as áreas de atuação da CLA face aos crescentes desafios impostos pelo mercado e pelos nossos clientes. Com estas duas novas entradas e com outras que pretendemos realizar a breve trecho, estamos também a pôr em prática a nossa estratégia de crescimento de uma forma abrangente que passará por reforçar novas áreas de atuação e apresentar aos nossos clientes soluções integradas nas diversas vertentes do direito”, refere Francisco Mendes de Almeida, partner da CLA.