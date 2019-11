Idosos terão novas “salas de estar e de refeições”

Sob o mote de “Juntos para combater o abandono e cuidar dos nossos idosos”, a próxima edição do Rock ‘n’ Law (RnL) vai apoiar a Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, em Odemira.

Na 11ª edição do RnL os advogados dos vários escritórios de advogados vão mais uma vez juntar-se e demonstrar os seus dotes musicais num palco onde a legislação é inaplicável.

Todos os anos, o Rock ‘n’ Law abre um processo de candidaturas para a causa escolhida, estabelecendo alguns critérios elegíveis. Desde logo, a relação com a causa do ano, ser um projeto que decorre em Portugal e, preferencialmente, que tenha outros parceiros de financiamento. Em seguida o Comité de Causas do Rock ‘n’ Law, que procede a uma primeira seleção, apresenta uma proposta às sociedades organizadoras que posteriormente votam na causa final escolhida. Só na primeira década de existência do evento foram doados mais de 645.000 euros.

Os donativos angariados no Rock ‘n’ Law na 11.ª edição serão entregues à Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, em Odemira. A associação, conhecida por Centro de Dia da Zambujeira do Mar, iniciou a sua atividade em 2001 e conta com duas valências – Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

“A Dr.ª Sofia andava na internet e viu o projeto. Decidimos que nos íamos candidatar. Não perdíamos nada por tentar. Fizemos a candidatura e ao fim de uma semana recebemos uma chamada a informar que tínhamos passado a fase final. Depois fizeram uma entrevista via skype e viemos a Lisboa defender a candidatura”, nota Rogélia Ramos, presidente da Associação. No momento em que descobriram que eram a associação selecionada ainda estavam a “atravessar a ponte” que liga a cidade de Lisboa à margem sul.

Atualmente com 36 idosos inscritos, a Associação com os donativos angariados vai “alargar a sala de estar para que os idosos estejam mais confortáveis e possam desenvolver atividades e ainda melhorar a sala onde os idosos tomam o pequeno-almoço”.

O Rock ‘n’ Law é já no próximo dia 22 de novembro, no restaurante bar Kais, em Lisboa.