Catarina Brito Ferreira, sócia da Morais Leitão, e Miguel Cortez Pimentel, advogado sénior, são ambos vencedores na primeira edição do The Europe Rising Stars Awards.

Catarina Brito Ferreira é distinguida na categoria Energy and Natural Resources Rising Star (Portugal), enquanto que Miguel é reconhecido na categoria Tax Rising Star (Portugal).

Organizado pelo Euromoney Legal Media Group, a primeira edição do The Europe Rising Stars Awards reconhece advogados com menos de 40 anos, num conjunto de 20 áreas de práticas e em 19 países da Europa.

A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar ontem, no dia 7 de novembro, no The Bulgari Hotel, em Londres.