A Morais Leitão assessorou a Generali no processo de aquisição da totalidade do capital social da Seguradoras Unidas e da AdvanceCare, num valor global de 600 milhões de euros, sujeito a ajustamentos. Com a concretização desta operação, a Generali torna-se a segunda maior seguradora no ramo não vida em Portugal.

A equipa da Morais Leitão, coordenada pelo sócio Eduardo Paulino, incluiu os advogados Margarida Torres Gama, Marta Pereira Rosa e Nuno Sobreira.

A Morais Leitão, através de uma equipa dedicada, especializada e multidisciplinar, tem acompanhado de perto o desenvolvimento do setor dos seguros e fundos de pensões, um dos mais ativos e inovadores da economia nacional, intervindo em diversas operações de elevada complexidade.