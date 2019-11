Diogo Castanheira Pereira vence prémio Rising Star Portugal

O advogado associado da CMS Rui Pena & Arnaut, Diogo Castanheira Pereira, venceu o prémio de Rising Star Portugal, na categoria de litigation, área onde tem desenvolvido a sua carreira no departamento de resolução de litígios.

Diogo Castanheira Pereira centra a sua área de prática em direito civil, processual civil e arbitragem, penal, processual penal, mera ordenação social e constitucional. O advogado colabora com a sociedade desde novembro de 2010.

Desde 2011 é também assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, lecionando as disciplinas de direito processual civil I e de direito processual civil III.

O evento é organizado pelo Euromoney Legal Media Group e premeia os advogados com menos de 40 anos que se destacam nos diretórios do grupo, cujas entradas baseiam-se parcialmente em peer review e entrevistas com clientes.