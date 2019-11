Miranda reforça área de Fiscal

A Miranda & Associados acaba de contratar Guilherme W. d’Oliveira Martins, como Of Counsel, para integrar a equipa de Fiscal.

Guilherme W. d’Oliveira Martins conta com 20 anos de experiência e centra a sua prática na área do Direito Fiscal. É Doutor em Direito, na especialidade de Finanças Públicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre em Ciências Jurídico-Económicas pela mesma Faculdade e Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Desde 2000 que é docente, sendo atualmente Professor Auxiliar, quer na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, quer no ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, tendo também sido docente na Universidade Católica Portuguesa e na Academia Militar. O advogado frequentemente participa como orador e docente em diversos cursos de mestrado, doutoramento e conferências e seminários em Angola, Brasil, Cabo Verde, França, Guiné-Bissau, Macau e Moçambique.

Nas palavras do advogado “é com gosto e empenhamento que integro a equipa da Miranda, procurando prestigiar a função de advogado através da ligação da ideia serviço, responsabilidade e competência”. Para Diogo Xavier da Cunha, Presidente do Conselho de Administração da Miranda, “Esta integração surge num momento crítico de crescimento e reforço da nossa prática fiscal, em particular em Portugal, mas também ao nível da Miranda Alliance em países como Angola, Moçambique e Cabo Verde. O volume de solicitações na área fiscal, quer ao nível do contencioso quer ao nível da consultoria, aumentou significativamente e é com entusiasmo que vimos crescer a equipa com advogados tão competentes e experientes como o Guilherme”.

Esta recente contratação insere-se, na estratégia de crescimento da Miranda, em Portugal e a nível internacional, visando atender às crescentes solicitações na área fiscal.