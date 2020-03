Professora infetada põe turmas da Amadora em quarentena

Portugal conta com oito infetados com o coronavírus. Um deles é uma mulher que, sabe-se agora, é uma professora que foi internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Uma vez que é docente na Escola Básica Roque Gameiro, na Amadora, que mandou para casa vários alunos que ficarão agora em quarentena.

De acordo com o Público, os alunos das turmas do 6.º e 7.º anos e de duas turmas do 9.º foram mandados para casa devido ao contacto com a docente infetada. Esta situação foi confirmada ao jornal pela directora-geral da Saúde. Os alunos “ficarão em isolamento profiláctico voluntário”, isto é, 14 dias “desde a data do ultimo contágio”, disse Graça Freitas.

A professora, que tem entre 40 e 50 anos, foi infetada numa visita a Itália. Deu aulas na semana anterior a ser internada com sintomas do novo coronavírus, algo que veio a confirmar-se esta quarta-feira.