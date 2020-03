No dia em que o primeiro-ministro se reuniu com os seis presidentes das câmaras de Alcochete, Barreiro, Lisboa, Moita, Montijo e Seixal, o presidente do PS, Carlos César, defendeu que caso não se chegue a consenso e o aeroporto nacional não seja construído no Montijo, “a única solução que resta é Alcochete”, apesar de considerar “não ser a opção ideal”, afirma o presidente socialista no programa de debate político semanal da TSF.

“Não havendo essa solução [o Montijo], não há plano B. Temos de voltar a Alcochete”, diz Carlos César à TSF, acrescentando que alterar o plano para Alcochete “significa um calendário muito diferente, custos mais elevados e outros aspetos como, por exemplo, a transferência do atual campo de tiro, onde a força aérea manda bombas, faz esses treinos”.

O Governo vai voltar a reunir com os autarcas de Moita e Seixal, a 16 e 17 de março, para tentar convencê-los a aceitarem a conversão da base aérea do Montijo num aeroporto comercial.