A startup portuguesa Codavel, que garante apps rápidas independentemente da rede (3G, 4G, 5G ou WiFi), concluiu uma ronda de investimento no valor de 1,3 milhões de euros, liderada pela portuguesa Armilar Venture Partners.

Com este investimento, a Codavel quer aumentar a equipa de programadores e entrar nos mercados asiático e norte-americano, onde já tem base operacional, informa a startup em comunicado.

“Já provámos que fazemos uma diferença substancial na experiência dos utilizadores, mesmo em condições de rede mais adversas. Para a maioria das indústrias, melhorar a experiência do utilizador tem um impacto direto nas receitas, e nós ajudamos a impedir que a instabilidade das redes de comunicação destrua o investimento das empresas para garantir uma experiência perfeita”, explica Rui Costa, CEO e cofundador da Codavel.

A startup desenvolveu um software que permite às apps reduzir o tempo que estas demoram a carregar conteúdo (imagens ou vídeos, por exemplo) entre 20% a 80%

“A Codavel enquadra-se muito bem no nosso fundo de transferência de tecnologia. A empresa surgiu na sequência de trabalhos de doutoramento na Universidade do Porto e no MIT e tem direitos exclusivos de propriedade intelectual muito relevantes para a execução da sua estratégia”, refere José Guerreiro de Sousa, partner da Armilar Venture Partners, citado em comunicado, sobre o sexto investimento da capital de risco.

Na ronda participaram a Portugal Ventures — que, em 2019 bateu o recorde de investimento, atingindo os 15 milhões de euros — e a Ideias Glaciares, e ainda o fundo 200M.