WalliD capta 600 mil euros. Armilar e Casa da Moeda investem

No dia em que arranca o Web Summit, a WalliD, startup portuguesa que oferece soluções de autenticação e identificação online, anunciou a captação de 600 mil euros numa ronda de investimento liderada pela Armilar Venture Partners e com o coinvestimento da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM).

Com este financiamento, a WalliD, que irá marcar presença no Web Summit, pretende obter os fundos necessários para conseguir “alcançar utilizadores e developers de todo o mundo”. E permitir-lhe-á, também, avançar com a “execução da estratégia de desenvolvimento internacional”, refere o comunicado que revela a conclusão da operação.

Apesar de a intenção a longo prazo ser de expandir o projeto a nível internacional, o fundador e CEO da WalliD, Filipe Veiga, sublinha que “os primeiros use cases vão acontecer em Portugal”. Nesse sentido, a startup portuguesa decidiu realizar uma parceria com o INCM, emissor do cartão de cidadão português, que também investiu nesta ronda.

A solução da WalliD consiste no armazenamento dos dados dos utilizadores numa wallet [carteira] recorrendo à tecnologia blockchain e com garantia criptográfica de autoridades credenciadas, como Governos, associações, empresas ou clubes desportivos. Além disso, as empresas podem ainda integrar estes serviços nos seus processos internos de certificação de identidade.

A ideia é permitir que os utilizadores tenham “controlo total sobre a informação”, respeitando as leis da proteção de dados da União Europeia e com “vista a solucionar questões como violações de dados massivas e fraudes de identidade”, refere a nota de imprensa.