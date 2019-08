A Automaise, startup que desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial low-code para automação de processos, levantou uma ronda de 500 mil euros. Na ronda, liderada pela Bright Pixel, participou ainda a Armilar Venture Partners.

O investimento em fase seed vai servir, de acordo com a empresa, para “o desenvolvimento do seu produto e aceleração do seu plano de internacionalização”. “Os assistentes virtuais da empresa ganham, assim, força para entrarem em mais mercados internacionais”, adianta a startup, que atua num mercado que se espera que cresça 30% ao ano, até 2025 de acordo com a Tractica, em comunicado.

Fundada em Braga, em 2017, e incubada na Startup Braga, a Automaise desenvolveu uma plataforma que permite criar assistentes virtuais inteligentes e que tornam automáticas tarefas e processos de serviço ao cliente em diversos setores, com especial foco em banca e seguros, retalho, telecomunicações e logística

“Temos os parceiros certos para a ambição do nosso projeto”, diz Ernesto Pedrosa, CEO e cofundador da startup, juntamente com Carlos Oliveira. “A plataforma da Automaise é desenvolvida em Braga para o mundo e a Bright Pixel e a Armilar Venture Partners vêm, deste modo, apoiar a nossa estratégia de internacionalização ao nível da mentoria e da alavancagem junto da sua rede, que estamos convictos que permitirá projetar a nossa solução além-fronteiras”, acrescenta.

“A Automaise enquadra-se no nosso mandato pois explora uma tecnologia emergente e cada vez mais relevante no mundo empresarial (inteligência artificial), que atravessa múltiplos setores de atividade e que nos parece fundamental para os processos de automatização e ganhos de eficiência nas empresas. A startup destacou-se pela sua equipa experiente, mas também pela sua visão ambiciosa e inspiradora que tem para este projeto”, justifica Alexandre Teixeira Santos, cofundador e responsável pela área de investimentos da Bright Pixel.

Pedro Ribeiro Santos, sócio da Armilar Venture Partners, reconhece “também uma equipa muito experiente e séria, com provas dadas, que muito rapidamente soube transformar a tecnologia num produto comercial – o que nem sempre é imediato em empresas de base tecnológica.”