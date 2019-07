Fever levanta 35 milhões em ronda liderada pela Rakuten

A startup espanhola Fever, com presença em Portugal desde meados de 2018, levantou uma ronda de financiamento de 35 milhões de dólares, anunciou a empresa em comunicado. A ronda foi liderada pela Rakuten, que este ano já investiu em três unicórnios — Lyft, Pinterest e Careem — e se junta assim à Atresmedia (produtor de “La Casa de Papel”), à Accel Partners e à Portugal Ventures na participação no capital da empresa.

Com mais de 15 milhões de utilizadores únicos por mês nos mercados principais — Londres, Nova Iorque, Paris, Lisboa e Madrid — a Fever permite aos seus clientes descobrir os melhores eventos na cidade onde estão, recomendando-os a partir de um algoritmo que apresenta sugestões personalizadas que vão desde festivais de música e espetáculos de teatro, moda, experiências imersivas e pop-ups.

Esta é a maior ronda registada por uma plataforma de descoberta de eventos e entretenimento local. “Os fundos serão usados para investir e aumentar a plataforma tecnológica, consolidar o crescimento nos mercados existentes, incluindo Portugal, e impulsionar a sua expansão para novos mercados”, explica a Fever em comunicado.

“A economia das experiências é uma das tendências socioeconómicas mais significativas do momento. Estudos da McKinsey indicam que as experiências são um dos maiores custos familiares, atualmente em 164 dólares mensais por cada consumidor americano e estão a crescer à volta de 6% ao ano, tornando-se o custo com o crescimento mais rápido. No entanto, a economia das experiências é o último grande mercado de consumo a ser reformulado pela tecnologia”, justifica Ignacio Bachiller, cofundador e CEO da Fever, acrescentando que a ronda chega num “momento importante” para a empresa. “À medida que crescemos e evoluímos a nossa plataforma, procuramos o lançamento em novos mercados e moldamos a experiência através dos nossos Fever Originals. A ronda irá ajudar a consolidar a posição da Fever como a melhor plataforma para os consumidores que procuram descobrir experiências na sua cidade”.

“Olhamos para a economia das experiências como a grande próxima oportunidade de mercado e a Fever é a empresa mais bem posicionada no mercado. As experiências são uma parte importante do nosso dia-a-dia e o uso de dados será fundamental para melhorar a forma como estes são descobertos e criados”, esclarece Oskar Mielczarek de la Miel, managing partner na Rakuten.

A febre de Portugal

Fundada em Madrid em 2015, a startup escalou o negócio rapidamente para chegar a Nova Iorque, ao Reino Unido e a França nos anos seguintes. Em Portugal, onde entrou em agosto do ano passado, a Fever já conta com uma equipa de 14 pessoas e inspira cerca de metade da população de Lisboa com sugestões de eventos todas as semanas. O financiamento agora angariado irá ajudar a consolidar a presença em Portugal e impulsionar a chegada da startup a novas localizações, salvaguardando o plano inicial de lançar uma nova grande cidade a cada trimestre.