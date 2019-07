A Doppio, estúdio português especializado em jogos controlados por voz através de dispositivos como a Alexa ou o Google Assistant, levantou uma ronda de financiamento seed no valor de um milhão de euros, anunciou esta manhã a startup na Voice Summit 2019, em New Jersey.

A ronda inclui investimentos do Amazon Alexa Fund, do Google Assistant Investment Program, além de contar com a participação de nomes como Andy Chung e Philip Moehring, do AngelList, e dos portugueses Portugal Ventures e Busy Angels.

“Este investimento é um voto de confiança no grande potencial do gaming conversacional. Há já milhões de equipamentos de voz, mas poucos jogos conseguiram tirar proveito das oportunidades únicas da tecnologia de voz”, explica Jeferson Valadares, CEO da Doppio, citado em comunicado.

“O gaming emergiu como um dos mais excitantes casos de tecnologia de voz, e a Doppio está entre os primeiros a reconhecer o seu potencial. Construíram um jogo que aproveita o meio único, e daquilo que os consumidores adoram”, detalha Paul Bernard, diretor do Alexa Fund.

Fundada em abril de 2018, a Doppio lançou o seu primeiro jogo, The Vortex, uma aventura de ficção científica em que o jogador é acordado de um sono criogénico por um grupo de robôs numa nave e precisa de comandá-la, em outubro do mesmo ano. Com a ronda de investimento, a Doppio prepara-se para aumentar a equipa em Portugal e lançar o segundo jogo no último trimestre do ano.