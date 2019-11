DLA Piper assessora Armilar no investimento na WalliD

A DLA Piper ABBC assessorou a Armilar Venture Partners no processo de investimento na startup WalliD. Na ronda de investimento seed participou também a Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

A Wallid foi criada em 2018 e incubada na Caixa Mágica Software, uma spin-off do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. A startup portuguesa desenvolveu uma plataforma, baseada em blockchain, que oferece soluções de autenticação e identificação online. Através da plataforma, os utilizadores podem guardar os documentos de identificação numa carteira digital, em que o acesso é feito através de uma chave encriptada.

A assessoria jurídica na negociação do acordo de investimento, do acordo parassocial e demais questões relacionadas com a transação foi assegurada pela equipa da DLA Piper constituída por João Costa Quinta (sócio) e Rita Costa Carvalho (associada sénior).