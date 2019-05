DLA Piper integra escritório de arbitragem Ribeiro Mendes

A DLA Piper integra a boutique de arbitragem Ribeiro Mendes, contratando Sofia Ribeiro Mendes como sócia e Armindo Ribeiro Mendes como Of Counsel, passando ambos a fazer parte do departamento de Contencioso e Arbitragem em Portugal.

Sofia Ribeiro Mendes integra a equipa da DLA Piper enquanto Sócia de Contencioso e Arbitragem.

Sofia é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem um LL.M em Commercial and Corporate Law / Arbitration do King’s College da University of London e é Doutoranda em Arbitragem pela Universidade Nova de Lisboa. Tem uma vasta experiência em arbitragem, tendo anteriormente integrado os departamentos de contencioso e arbitragem de dois reputados escritórios nacionais. É membro da Direção da Associação Portuguesa de Arbitragem, da Comissão de Arbitragem e ADR da Câmara de Comércio Internacional e Coordenadora Executiva da Pós-graduação em Arbitragem da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Armindo Ribeiro Mendes integra a equipa da DLA Piper enquanto Of Counsel de Contencioso e Arbitragem. É Licenciado e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Antigo Juiz do Tribunal Constitucional, é Advogado Especialista em Direito Constitucional. Professor Convidado em várias Universidades, é autor de numerosos estudos científicos em matéria de Arbitragem, Direito Processual Civil e Constitucional. É um dos Árbitros portugueses mais reputados e solicitados. É atualmente Presidente do Comité Nacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional.

Nuno Azevedo Neves, managing partner da DLA Piper em Portugal defende que ” a arbitragem tem, cada vez mais, um papel essencial na moderna resolução de litígios, sendo o mesmo ainda mais relevante em operações internacionais. Para a DLA Piper ABBC, como escritório global, ter um departamento de Arbitragem forte é um elemento essencial do nosso plano estratégico, o que permite gerar valor adicional para os nossos clientes. O Armindo e a Sofia têm um track record único em Arbitragem em Portugal, dotando-nos de uma excelente capability nesta área de prática e reforçando a nossa equipa de Arbitragem internacionalmente”.

Sofia Ribeiro Mendes mostra-se muito muito entusiasmada “por integrar uma equipa global e com muitíssima qualidade como é a da DLA Piper. É um projeto fantástico, de âmbito internacional que para mim fazia todo o sentido integrar, quer pelas pessoas e pela cultura, quer pela estratégia e pela marca”.