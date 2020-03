Revista de imprensa internacional

A multinacional japonesa, Softbank Group, anunciou esta quinta-feira o lançamento da rede 5G e torna-se a primeira empresa do Japão a oferecer este serviço. Do Japão para Espanha, a MediaMarkt vai abrir 40 lojas especializadas em reparação e entrega de encomendas online, no próximo ano. Para mitigar os efeitos provocados pelo coronavírus, a companhia área, Air Europa, oferece alterações e descontos em viagens até 40%. As ofertas são válidas para bilhetes adquiridos a partir de dia 4 até 16 de março para qualquer destino onde a companhia opere. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

El Diario

Softbank lança 5G. É a primeira empresa do Japão a oferecer o serviço

O Softbank Group anunciou esta quinta-feira o lançamento 5G e torna-se a primeira empresa japonesa a oferecer este serviço. O acesso ao 5G, cem vezes mais rápido que o 4G, estará disponível a partir de 27 de março em smartphones e tablets. Softbank disse em comunicado que o novo serviço se chama 5G LAB e permitirá o acesso, numa primeira fase, a aplicações de realidade aumentada, concertos e eventos desportivos, e a partir de junho, terá acesso a videojogos.

Leia a notícia completa no El Diario (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Expansión

MediaMarkt vai abrir 40 lojas especializadas em reparação e entrega de encomendas online

A MediaMarkt vai abrir cerca de 40 novas lojas especializadas em reparação de smartphones e outros equipamentos e entrega de encomendas online. A abertura das lojas está prevista para o próximo ano, com um formato mais reduzido e com uma novidade: será possível alugar equipamentos tecnológicos por determinado período de tempo. Este serviço vai estar disponível dentro de quatro meses em Espanha, após uma primeira fase de testes numa loja da cadeia, em Barcelona.

Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

El Confidencial

Coronavírus: Air Europa oferece alterações e descontos em viagens até 40%

“És livre para mudar” é a mais recente campanha da companhia área Air Europa, baseada numa política de troca flexível. Na sequência dos estragos causados pelo coronavírus a companhia está a dar a possibilidade aos passageiros de alterar a viagem com descontos até 40%. As ofertas são válidas para bilhetes adquiridos a partir de dia 4 até 16 de março para qualquer destino nacional, europeu, sul-americano e norte-africano. A companhia garante que as alterações efetuadas não têm custos adicionais.

Leia a notícia completa no El Confidencial (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Expansión

Warren Buffett capta quase 1.000 milhões em dívida

O multimilionário Warren Buffett, atualmente o quarto mais rico do mundo segundo a Forbes, captou quase 1.000 milhões de euros em dívida através da sua empresa Berkshire Hathaway. Foi a primeira vez desde 2017 que isto aconteceu e, novamente, a operação aconteceu com uma taxa bastante baixa — 0,05%. Os títulos despertaram um grande interesse nos investidores e a empresa vai usar o valor alcançado para refinanciar dívidas antigas, que pagam uma taxa de juro de 0,5%.

Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Tech Crunch

Twitter começa a testar os “stories”… como no Instagram e Facebook

As famosas “stories” vão passar a estar também disponíveis no Twitter, para além de no Instagram e Facebook. A rede social do “passarinho” anunciou que vai começar a testar esta funcionalidade no Brasil, que permite partilhar fotos que apenas podem ser vistas durante 24 horas. Os utilizadores vão passar a ver ícones de perfil arredondados na parte superior do ecrã e poderão ser partilhados vídeos com até dois minutos e 20 segundos de duração, anunciou a rede social.

Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês).