Numa altura em que já há nove infetados com o novo coronavírus em Portugal, o CDS-PP vai pedir, com caráter de urgência, para ouvir o bastonário da Ordem dos Médicos e a bastonária da Ordem dos Enfermeiros no Parlamento. Na próxima semana, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, também será ouvida pelos deputados.

No requerimento do CDS, o partido aponta que, tendo em conta os alertas que têm vindo a público por parte dos bastonários “relativamente a alegadas falhas na abordagem ao surto do Covid-19”, nomeadamente sobre informação prestada aos profissionais de saúde, é “da maior pertinência que sejam ouvidos na Comissão da Saúde”.

O CDS também já tinha requerido a audição da ministra da Saúde, que acedeu de imediato a ir ao Parlamento. Foi nessa audição, na quarta-feira, que Marta Temido revelou que a linha de atendimento aos médicos seria reforçada com mais profissionais, isto depois de ter sido denunciado o facto de haver médicos que ficavam longas horas à espera de um resposta por parte da linha sobre quais os procedimentos a adotar.

A responsável avançou que já estão a “trabalhar com médicos que se voluntariaram para receber a formação necessária” para desempenhar esta tarefa. Marta Temido defendeu ainda que os médicos que estão nesta linha não podem desempenhar outras atividades. Agora, o Executivo está a preparar uma compensação para os profissionais da linha de apoio ao médico.

A Administração Regional e Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) pedia, a semana passada, com “urgência” que fosse recrutado mais recursos para a Linha de Apoio ao Médico (LAM) e mais enfermeiros para a SNS 24.