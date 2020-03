Fazer os testes de despiste do novo coronavírus pode chegar a custar aproximadamente 200 euros no grupo Germano de Sousa, avança o Público (acesso condicionado). Já nos laboratórios Dr. Joaquim Chaves, que recebem, em média, cerca de 25 pedidos por dia para estes testes, o valor ronda os 101 euros.

O custo estará ligado à importação do estrangeiro dos kits, apontou Germano de Sousa, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. O médico admite que, se a procura disparar, o preço poderá baixar para a faixa dos 100 euros. Nos laboratórios Dr. Joaquim Chaves, os testes realizam-se sem receita médica e preferencialmente ao domicílio.

Enquanto no grupo Dr. Joaquim Chaves a maioria dos clientes quer fazer o despiste porque viajou para uma zona afetada, no Germano de Sousa os pacientes vêm principalmente de hospitais privados, com indicação médica e receita. Em ambos os laboratórios, os testes não são comparticipados. Estes laboratórios estão certificados e deverão seguir os protocolos para a realização dos testes, segundo apontou na semana passada a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.