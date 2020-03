A divisão da multinacional para o mercado britânico e a Europa (Hiscox Ltd) apresentou resultados indicando lucros antes de impostos nos 41,6 milhões de libras esterlinas (cerca de 47,9 milhões de euros ao câmbio corrente), com deterioração do rácio combinado (indicador de rentabilidade operacional que traduz a relação entre prémios de seguro recolhidos e gastos com sinistros).

Apesar de aumento em perto de 7% no volume bruto de prémios, de 3,78 mil milhões de dólares em 2018, para 4,03 mil milhões em 2019, o rácio combinado deteriorou-se, de 94,9% um ano antes, para 105,7% no final do último exercício.

Outro fator que ajudou a justificar os números relaciona a pressão dos preços retalhistas da corretagem no Reino Unido. No entanto, a atividade da Hiscox no retalho britânico registou incremento de 22% no lucro anual, embora com o rácio combinado a aproximar-se do ponto de desequilíbrio (98,7% contra 93,6% um ano antes).

“Após um período desafiador de ajustamento em que os níveis de serviço dos corretores não eram o que esperaríamos, tenho o prazer de dizer que vimos um retorno à normalidade”, afirma Bronek Masojada, CEO da Hiscox, citado no comunicado de resultados anuais.

O montante bruto de prémios no Reino Unido cresceu 3,9%, a taxas de câmbio constantes, com o negócio de corretagem doméstica no Reino Unido a ser impactado pela evolução dos preços nos últimos 18 meses, os quais subiram em resposta à tendência crescente de reclamações e indemnizações no mercado.

No London market, os resultados da Hiscox desceram para 30,4 milhões de dólares, menos de metade dos quase 76 milhões de lucro apurado um ano antes, com o rácio combinado da atividade a degradar-se, de 89,3% em 2018, para 104,4% no final de 2019. A deterioração do indicador reflete o peso de perdas em seguros de propriedade, D&O e risco alternativo.

“A nossa estratégia de equilíbrio, entre as grandes linhas de negócio e ganhos mais estáveis no retalho, proporciona resiliência e oportunidade. O incremento do resultado no retalho e o forte retorno de investimento permitiram-nos resistir a um terceiro ano consecutivo de tempestades”, apontou Masojada.

Perspetivando 2020, segundo declarações citadas na imprensa londrina, a Hiscox considera que é muito cedo para estimar o impacto do coronavírus no negócio. As suas principais exposições situam-se ao nível do cancelamento de eventos, viagens e cobertura de acidentes pessoais.