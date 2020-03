O setor turístico já tinha admitido estar a sentir os impactos do coronavírus. E o próprio Grupo Pestana diz mesmo estar a sentir um abrandamento e cancelamento das reservas desde janeiro, avança o Jornal Económico (acesso pago). Na tentativa de minimizar os efeitos sentidos pelas empresas, António Costa marcou uma reunião de concertação social de urgência para discutir os apoios que serão dados, diz o Correio da Manhã (acesso pago).

“Sente-se um impacto negativo desde janeiro, que se traduz em abrandamento nas reservas e alguns cancelamentos, em especial de grupos”, disse uma fonte oficial do Grupo Pestana ao Económico. “Muitos deles não cancelam em definitivo, mas adiam os eventos programados”, continuou. O setor aguarda, agora, as recomendações específicas por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS). A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) explica que os hotéis saberão lidar com um ou dois casos de infetados, mas não com uma disseminação do vírus.

E foi a pensar no setor turístico, mas também em todos os restantes, que o Governo decidiu marcar uma reunião de concertação social de emergência, avança o Correio da Manhã. A ideia é discutir os apoios que serão dados às empresas afetadas por este surto. Recorde-se que António Costa anunciou esta semana que vai lançar uma linha de tesouraria de 100 milhões de euros para apoiar as empresas.