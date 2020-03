Estrangeiros já podem pedir vistos para Portugal na internet

O Ministério dos Negócios Estrangeiros simplificou os procedimentos relativos aos pedidos de vistos para Portugal. Os cidadãos estrangeiros podem agora realizar todo o processo através da internet, na nova plataforma e-Visa, disponível em português, inglês, francês, ucraniano e russo.

“Com a introdução do e-Visa, os pedidos de visto e o envio dos documentos necessários para o tratamento do pedido passam a poder ser feitos por via eletrónica”, anunciou a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, em comunicado.

Entre as novas funcionalidades está a possibilidade de os requerentes poderem consultar o estado dos pedidos a qualquer instante. As várias fases incluem “pedido registado”, “pedido em análise”, “pedido deferido ou indeferido” e “visto emitido”.

Desta forma, o Governo centraliza numa plataforma os pedidos de visto e a submissão dos documentos, sendo que a mesma “continuará a ser desenvolvida tendo em vista a inclusão, no futuro, da possibilidade de pagamento da taxa administrativa para a tramitação do pedido”, conclui a nota.