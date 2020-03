Afirmando o compromisso que o setor já evidenciou em outros surtos, a entidade representante das seguradoras espanholas declara, em comunicado, “a sua firme e inequívoca colaboração com as medidas [que forem tomadas pelas autoridade públicas de saúde] para controlar a propagação do coronavírus em Espanha, assumindo os custos do tratamento de potenciais pacientes infetados“.

A Unespa recorda o que já aconteceu em surtos epidémicos anteriores e lista a síndrome respiratória aguda grave (SRA), em 2002/2003; a gripe aviária (vírus H5N1), em 2004/2006; ou, mais recentemente, a gripe A ou gripe suína (vírus H1N1), em 2009/2010. E, reitera a Unespa, “nesta ocasião” face ao surto de Covid-19, as seguradoras do ramo Saúde “assumirão também os custos que lhe correspondam em resultado da situação que for gerada”.

De acordo com dados atualizados e oficiais sobre a situação no final da primeira semana de março, a Espanha era o quarto país europeu com mais de 300 doentes e cinco mortos com resultado positivo de infeção Covid-19.

“Os centros privados vinculados ao quadro médico das companhias de seguros de saúde fazem parte do Sistema Nacional de Saúde. Estes centros seguem os protocolos e diretrizes estabelecidas pelas autoridades públicas”, concretiza a entidade.

A associação acrescenta que “a chegada do coronavírus à Espanha é uma questão de saúde pública nacional”. Por esta razão, os centros de saúde têm a obrigação de informar as autoridades sanitárias sobre os casos que detetarem e, a partir daí, seguir sempre as orientações estabelecidas pelas autoridades públicas”.

Por outro lado, de acordo com a Unespa, o seguro de Assistência em Viagem cobrirá os cuidados médicos recebidos pelos segurados infetados pelo coronavírus (Covid-19) durante uma viagem, “dentro dos limites estabelecidos pelo contrato. O seguro de assistência geralmente também cobre as despesas de viagem, alojamento e vida de pelo menos uma pessoa acompanhante” recorda a fonte.