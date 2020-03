Há 30 casos de coronavírus em Portugal

São já 30 os casos de coronavírus confirmados em Portugal. O número voltou a aumentar este domingo com novas infeções identificadas no Porto, segundo noticia a SIC Notícias. Estes novos casos estarão internados ainda à espera de contra-análises. Do total, a maior parte pacientes estão na região Norte do país, numa altura em que tanto o Hospital de São João no Porto como o Santa Maria em Lisboa estão a montar tendas que sirvam de hospitais de campanha para isolar casos suspeitos de infeção.

Há 18 pacientes internados no hospital de São João no Porto, seis no Hospital de Santo António, também no Porto, e outros seis no Curry Cabral, em Lisboa, de acordo com os dados da SIC Notícias.

Só este fim de semana, o total de casos mais duplicou com nove novos casos confirmados este domingo a juntarem-se aos oito conhecidos no sábado. A disseminação da doença na região Norte do país levou o Governo a anunciar um plano de contenção, incluindo o fecho de escolas e universidades, bem como a suspensão de visitas a prisões e hospitais.

O Governo definiu como objetivo “a redução da propagação, atrasar ao máximo o pico da epidemia e a redução do número total de casos”, afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, este sábado numa conferência de Imprensa. E já está decidido que um estabelecimento de ensino do agrupamento de escolas em Felgueiras, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do curso de História da Universidade do Minho vão fechar. “O encerramento de escolas não deve ser encarado com alarmismo”, disse Marta Temido.

“Identificámos que casos recentemente confirmados como Covid-19 estiveram em instituições de ensino, elevando o risco de transmissão nessas instituições”, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, numa conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Assim, a autoridade nacional e as autoridades regionais de saúde recomendaram tecnicamente o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do ICBAS [Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também da Universidade do Porto], e do edifício onde funciona o curso de História da Universidade do Minho”, precisou Marta Temido. A ministra anunciou também que vão ser suspensas as visitas a hospitais e prisões no norte de Portugal.

(Notícia atualizada às 17h30)