Coverontrip alarga oferta de seguros a atletas e fãs

No âmbito de uma parceria estabelecida com a International Sports Travel Agencies Association (ISTAA), junto de quem é agora membro associado, a Coverontrip lançou uma “solução única e personalizada” que inclui garantias de cancelamento de eventos e de bagagem. A nova oferta é dirigida a qualquer atleta ou fã, em qualquer parte do mundo, sem distinção de nacionalidade ou residência.

Especificando as vantagens da solução que, no fundo, adapta o seguro de viagem à indústria de eventos e prática desportiva, a empresa salienta que as garantias de cancelamento alargam-se a cerca de 40 causas (legais; de saúde, trabalho, extraordinárias e outras), assegurando aos subscritores do seguro que, não podendo viajar, serão reembolsados pela soma contratada na apólice em bilhetes de viagem, alojamento e gastos com bilhetes dos eventos desportivos, detalha a tecnológica liderada por Rafael Senén (CEO).

A empresa é especialista na distribuição de seguros de viagem (e de gadgets) e afirma que trabalha com seguradoras reputadas. Destaca ainda que, pela sua natureza digital, pauta-se por soluções eficazes, serviços rápidos e práticos, assegurando uma conectividade permanente com os segurados com vista a aperfeiçoar relações de natureza colaborativa.

A Coverontrip Digital Insurance-Mediadores de Seguros tem sede em Madrid e licença de atividade em Espanha, estando também licenciada para prestar serviços de mediação em seguros no Reino Unido.