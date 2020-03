Zurich cancela evento social pós assembleia geral

“Todos os membros do Conselho de Administração concorrem à reeleição na próxima assembleia geral (AG) anual da empresa”, agendada para 1 de abril de 2020. “Devido a preocupações de saúde pública, a AG será limitada apenas à reunião estatutária” que não será seguida do habitual evento social, anunciou a Zurich.

“Durante quase 150 anos, temos estado à frente do nosso tempo, (…). A nossa experiência e capacidade de nos adaptarmos a um ambiente empresarial em mudança permite-nos olhar para o futuro com confiança”, afirma Mario Greco, presidente executivo, citado no comunicado da Zurich Insurance.

Uma vez que as autoridades de saúde pública desencorajam grandes reuniões, a Zurich decidiu que, este ano a AG terá “menor dimensão. No interesse dos acionistas e colaboradores, o evento será limitado apenas à reunião estatutária, com uma participação reduzida dos seus representantes e colaboradores e sem receção posterior”, concretiza a informação divulgada em comunicado. Por acréscimo, a Zurich incentiva os acionistas a darem as suas instruções de voto ao representante independente dos direitos de voto em vez de participarem pessoalmente na reunião.

Salientando que a Zurich se tornou a segunda maior da Europa em termos de capitalização bolsista, o grupo adianta que o relatório anual da companhia contém uma visão geral da estratégia, estrutura, órgãos executivos, governação corporativa, remuneração, gestão de risco, análise financeira e ambiente de negócios da Zurich, disponibilizando ainda métricas detalhadas que mostram o progresso da instituição em matéria de sustentabilidade.

Como parte da abordagem de sustentabilidade, “pela primeira vez a Zurich publicou o relatório apenas online, poupando cerca de 1 milhão de páginas de papel”.

Para os clientes retalhistas, a companhia destaca uma aplicação introduzida na Austrália, a qual recompensa os clientes de seguros de vida por adotarem estilos de vida saudáveis. Para as empresas, os engenheiros de risco da Zurich estão a ajudar as empresas a tornarem-se mais sustentáveis, reduzindo os riscos associados aos sistemas fotovoltaicos.

No mesmo relatório, a Zurich inclui uma parte com os «Sustainability Highlights 2019», onde descreve as realizações e progressos feitos enquanto seguradora, investidor, empregador e na sociedade. O mesmo capítulo realça o “foco contínuo em torno dos temas das alterações climáticas, confiança numa sociedade digital e sustentabilidade do trabalho”.