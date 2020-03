O ‘pensar de grupo‘, figura que traduz confrontação de ideias no seio dos boards de companhias de seguro e de outras empresas de serviços financeiros resulta melhor num contexto que inclua e possa recolher contribuições de natureza diversificada.

Por isso, estas entidades “devem procurar um amplo conjunto de qualidades e competências ao recrutar para o órgão de gestão ou governo”, defende uma carta de quatro diretores executivos da Prudential Regulation Authority (PRA), o braço de regulação prudencial do Bank of England (BoE).

O cumprimento das regras que exigem que as empresas tenham uma política para melhorar a diversidade no topo não é “ainda universal”, afirmam os signatários do manifesto.

“Os presidentes (dos conselhos de administração) devem aproveitar esta oportunidade para se certificarem que a sua empresa atende aos requisitos da PRA e tomarem medidas corretivas onde e quando necessárias”, acrescentam.

A Lloyd’s de Londres, hub de referência do designado ‘London market’ de seguros, tem tentado melhorar a diversidade no mercado de seguros comerciais, um setor que emprega 45 mil pessoas.