O Campeonato Europeu de Futebol está em risco por causa do Covid-19. Pode mesmo ser adiado para 2021, segundo a informação avançada pelo jornal desportivo francêsL’Équipe. A confirmação da UEFA deverá acontecer na terça-feira, dia 17 de março.

“A UEFA convidou as representações das 55 federações membras, juntamente com a administração da Associação Europeia de Clubes e dos Campeonatos Europeus e um representante da FIFPro (associação de jogadores), a participarem na reunião de videoconferência, na terça-feira, 17 de março, para discutirem a resposta do futebol europeu a este evento [Covid-19]. Os debates abrangerão todas as competições nacionais e europeias, incluindo a Euro 2020″, segundo o comunicado de imprensa da Confederação Europeia, disponibilizado pelo L’Équipe.

A UEFA deve ainda anunciar a suspensão provisória da Liga dos Campeões e da Liga Europa, indica o jornal L’Équipe. Desta forma, o adiamento da maior competição de seleções europeias vai possibilitar a disputa destas duas ligas, sem coincidirem com as datas oficiais do Europeu, que está marcado entre 12 de junho e 12 de julho.