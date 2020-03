Covid-19: contágio na Europa multiplica-se por 10 em 10 dias

A Europa apresentava 29,3 mil contagiados confirmados à vista dos dados atualizados a 12 março, contra 2,7 mil dez dias antes, uma progressão de 922% em menos de duas semanas. Em termos acumulados, desde os primeiros três casos confirmados no velho continente a 24 de janeiro e até 13 de março, a Europa contabilizou 1 514 mortos.

A progressão verificada no número de doentes transformou a Europa “o novo epicentro da pandemia” do novo coronavírus, com mais casos diários e mortes “do que a China no auge da sua epidemia”, referiu na sexta-feira dia 13, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS, no briefing diário à imprensa sobre a evolução internacional da doença.

A 13 de março, a Europa contabilizava 36 244 casos confirmados e 1 514 vítimas fatais, segundo números atualizados pelas 23:30 dessa sexta-feira. Desde 24 de janeiro, o aumento exponencial passou de três casos para mais de 36 mil doentes.

Portugal (colocado em estado de alerta), com 112 casos de infeção confirmada, era a 12 de março o 17º país mais atingido entre 50 Estados europeus com casos confirmados. Segundo especialistas, o pico (na Europa) está ainda por alcançar sendo que o cenário assumido em Portugal (10 semanas) aponta para maio.

Entre os mais atingidos na Europa, de acordo estatísticas da OMS até 12 de março: Itália (15 113 mil infetados, 1016 mortos) sendo agora o 2º mais atingido do mundo em número de infeções; Espanha (2 965 casos, 84 mortos); França (2 876, registando 61 mortos); Alemanha (2 369, cinco mortos) e Suíça (858, com seis mortos), completavam a lista dos cinco com mais doentes de Covid-19 confirmados na Europa.

Na mesma data, a pandemia atingia 123 países e territórios em todo o mundo, somando 136,9 mil casos confirmados (incluindo pessoas entretanto consideradas curadas) e um balanço de 5 077 mortos, contabiliza a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Curiosamente, 13 de fevereiro e 13 março foram os dois dias com mais casos confirmados de contágio a nível global, respetivamente, 15,2 mil e 11,6 mil em acréscimo diário absoluto.

Entre os 10 países com mais casos confirmados, seis eram europeus. Excluindo os da Europa, China, Irão, Coreia do Sul e Estados Unidos eram, pela mesma ordem, os que apresentavam maior número de casos confirmados.

Os cinco mais infetados (China 80 981 casos; Itália 15 113; Irão 11 363; Coreia do Sul 7 979 e Espanha 4 209) representavam cerca de 119,65 mil casos confirmados, ou 87,4% do total mundial.