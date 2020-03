O grupo Generali em Portugal, que integra a Tranquilidade e Advance Care, confirmou que está a assumir todos os custos de diagnóstico do Covid-19 dos seus segurados, dando informação aos parceiros comerciais sobre as coberturas devidas às pessoas seguras.

Nos seguros de saúde, o grupo refere que continuam a ser pagas as prestações contratualmente devidas, nomeadamente as despesas de saúde relacionadas com o COVID-19, até ao momento do diagnóstico da infeção. Com o objetivo de facilitar a deteção atempada, para evitar a propagação do vírus, suporta os custos dos testes de diagnóstico sempre que exista a necessária prescrição médica. No surgimento de qualquer caso suspeito ou com diagnóstico de COVID-19, e em conformidade com as orientações definidas pela DGS, está obrigada a encaminhar esses casos para os serviços especializados do SNS.

No que respeita aos seguros de Vida a generalidade dos contratos de seguro não tem qualquer exclusão das coberturas contratadas por efeito da declaração de epidemia ou pandemia.

Para apoiar os clientes empresariais que estão a implementar soluções de teletrabalho para os seus colaboradores, o grupo vai alargar a cobertura do seguro de acidentes de trabalho a este regime. Esta cobertura estará ativa até indicação em contrário.

O grupo Generali acaba de constituir um fundo de 100 milhões de euros para cooperação no combate à pandemia, dos quais 30 milhões são destinados de imediato para aplicação em Itália.