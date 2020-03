Fidelidade suspende atendimento ao público em agências

A Fidelidade decidiu encerrar o atendimento presencial em todas as suas Agências e áreas de mediação, recomendando que seja seguido o mesmo procedimento pelas mais de 420 Lojas que tem espalhadas pelo País. A decisão da seguradora acompanha “as últimas decisões da Direção-Geral de Saúde (DGS) relativas à evolução do coronavírus (COVID-19)”, afirma em comunicado.

As Agências e as Lojas Fidelidade vão continuar a sua atividade internamente, disponibilizando-se para atender os clientes por telefone ou email, até que “a situação se encontre normalizada” segundo as indicações da Direção Geral de Saúde. Em caso de ser imprescindível o atendimento presencial, o mesmo deverá ser agendado com as Agências e as Lojas em horário e data a combinar.

Os clientes da Fidelidade estão a ser informados, por todas as formas possíveis, desta alteração de funcionamento do serviço da Companhia. A companhia justifica que este encerramento temporário não prejudica em nada o nível de serviço, podendo os clientes usar de forma permanente o telefone e o e-mail para contacto.