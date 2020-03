É cliente da EDP Comercial? A fornecedora de energia da EDP no mercado liberalizado, anunciou que perante o Covid-19, decidiu deixar de realizar cortes de luz a clientes com faturas por pagar. Para os restantes, e de forma a evitar que mais famílias entrem em situação de incumprimento perante eventuais dificuldades financeiras em resultado da pandemia, vai flexibilizar os pagamentos.

A “EDP Comercial decidiu suspender todos os cortes de energia agendados para esta semana, sendo esta uma medida que deverá ser mantida no decurso das próximas semanas”, refere a empresa em comunicado.

“Em paralelo, e desde o início da semana passada, a EDP comercial tem vindo a comunicar aos seus clientes a possibilidade de flexibilizar o prazo e modo de pagamento das faturas, sempre que seja manifestada essa necessidade“, salienta.

Estas iniciativas de proteção dos clientes somam-se a “um conjunto alargado de outras medidas que já tinham sido comunicadas pela EDP Comercial para salvaguardar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores e dos seus parceiros”, salientando tanto a redução de pessoal nas lojas como o acesso controlado às mesmas.

“O caráter extraordinário da situação que vivemos exige um acompanhamento permanente da nossa empresa e estamos totalmente comprometidos com a necessidade de agir e decidir rápido, em articulação com as autoridades de saúde, para travarmos a propagação desta pandemia”, remata a EDP Comercial.

(Notícia atualizada às 20h01 com mais informação)