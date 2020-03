Abanca já integrou os 131 mil clientes da ex-Caixa Espanha

O Abanca anunciou esta segunda-feira a integração total do banco Caixa Geral. O banco galego, que está neste momento a analisar a aquisição do EuroBic em Portugal, pagou em outubro 384 milhões de euros para ficar com a ex-filial da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Espanha.

Em comunicado, o banco de Juan Carlos Escotet diz ter concluído agora, “com sucesso, a fusão tecnológica, de marca, e legal do Banco Caixa Geral, que já opera sob a plataforma e marca Abanca”. “A integração dos sistemas informáticos foi desenvolvida segundo o calendário previsto e sem nenhuma incidência no serviço aos clientes”, adianta.

Deste modo, prossegue o banco galego, “os mais de 131.000 novos clientes podem aceder, a partir de hoje, a todos os produtos e serviços do Abanca e às últimas inovações financeiras“.

Em Portugal, depois da aquisição da rede de retalho do Deutsche Bank, o Abanca está agora a negociar a compra do EuroBic, de Isabel dos Santos, num negócio avaliado em cerca de 240 milhões de euros. Está em curso, neste momento, uma due diligence para analisar a situação financeira do banco liderado por Teixeira dos Santos.

No espaço de dois anos, o Abanca fará três aquisições.