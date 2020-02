Teixeira dos Santos, presidente executivo do EuroBic, que foi vendido aos espanhóis do Abanca, deixou uma nota de agradecimento aos acionistas do banco, pelo seu contributo para a estabilidade e sustentabilidade da instituição, numa solução que representou um “sacrifício” para eles.

Numa mensagem partilhada com o conselho de administração e conselho fiscal, a que o ECO teve acesso, Teixeira dos Santos não escondeu a desilusão pelo facto de o EuroBic, que tem evoluído de forma positiva nos últimos anos, tenha acabado numa situação em que se tornou necessária a venda do seu controlo acionista.

Há três semanas, Isabel dos Santos colocou os seus 42,5% à venda face à polémica relacionada com o Luanda Leaks e que ameaçou a reputação do EuroBic.

Volvido este tempo, 95% do capital do banco foi agora vendido aos espanhóis do Abanca por um valor não revelado. A operação está sujeita a uma due diligence da parte do banco galego e ainda das autorizações regulatórias.

Com a venda ao Abanca, Teixeira dos Santos espera que estejam reunidas novamente as condições para assegurar a estabilidade e sustentabilidade do banco, isto após a polémica do Luanda Leaks ter colocado o EuroBic no epicentro devido a transferências suspeitas de contas da Sonangol para a offshore de Isabel dos Santos no Dubai.

O CEO do EuroBic não esqueceu o contributo dos acionistas para esta solução, que representou um sacrifício significativo com a venda das suas participações no banco. Também deixou um agradecimento aos donos do banco, em especial a Fernando Teles (37,5% do capital) pelo apoio que sempre deram à sua administração, e que ajudou o banco a ter um desempenho muito positivo nos últimos anos.