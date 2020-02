Negócio fechado. Abanca fica com pelo menos 95% do EuroBic

O espanhol Abanca é o comprador do EuroBic, num negócio que resolve as dúvidas na estrutura acionista do banco português, após a empresária angolana Isabel dos Santos ter colocado a sua posição no banco português à venda, na sequência do caso Luanda Leaks. Não foram revelados valores da operação.

“O Abanca apresentou uma oferta vinculativa de aquisição de pelo menos 95% do capital, que mereceu a aceitação dos acionistas representantes daquela percentagem“, anunciou Fernando Teixeira dos Santos, presidente do EuroBic, numa mensagem distribuída internamente e a que o ECO teve acesso.

“A concretização desta aquisição abrirá certamente uma nova fase na vida deste banco, reforçará a sustentabilidade da sua atividade e a defesa dos interesses dos seus clientes e colaboradores”, frisou ainda o antigo ministro das Finanças.

Já o Abanca lembra que a aquisição do EuroBic “está sujeita, como sucede neste tipo de operações, a um processo de due diligence e a autorizações das autoridades regulatórias”.

O acordo foi fechado durante o fim de semana, com o Banco de Portugal a par de todos os desenvolvimentos.

Ontem, ao final do dia, já estavam preparados os comunicados de imprensa destinados à divulgação da conclusão do negócio, que só foi tornada pública esta manhã, juntamente com uma fotografia entre Juan Carlos Escotet (dono e chairman do Abanca), Teixeira dos Santos (CEO do EuroBic) e Francisco Botas (CEO do Abanca) no momento de assinatura do contrato.

Esta segunda-feira, ao início da tarde, há reunião do conselho de administração do EuroBic para Teixeira dos Santos dar a conhecer aos outros administradores os detalhes da operação, sabe o ECO.

EuroBic e Abanca tinham avançado a semana passada para negociações em exclusivo, como o ECO avançou em primeira mão. Isto depois de Juan Carlos Escotet ter dito na terça-feira que estava a olhar com muito interesse para este dossiê, mas exigindo controlar pelo menos 75% do capital do banco. Ou seja, a posição de 42,5% de Isabel dos Santos não era suficiente para os espanhóis, pelo que também Fernando Teles, sócio de longa data da empresária angolana, também teria de alienar os seus 37,5%.

“O que tem sido política do Abanca é que não participamos em nenhum tipo de integração ou fusão em que não controlamos o banco. Não sabemos qual a posição dos outros acionistas [do EuroBic]. Se não houver um mínimo de 75% do controlo, não participamos”, referiu Juan Carlos Escotet esta terça-feira, durante a conferência de apresentação dos resultados anuais do Abanca.

Escotet exigia o controlo do EuroBic para implementar o modelo de negócio e o modelo corporativo do Abanca, antecipando o fim da marca EuroBic com a fusão no atual negócio do Abanca em Portugal.

Além de Isabel dos Santos e Fernando Teles, outros acionistas também participaram no negócio, não se sabendo quem exatamente. Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes (grupo Martal) e Sebastião Lavrador (ex- governador do Banco Nacional de Angola) detinham 5% cada; e outros estavam 5% dispersos por vários acionistas.

Segundo informação do banco galego, após a aquisição do EuroBic, o Abanca Portugal apresentará um volume de negócios de 18 mil milhões de euros, incluindo crédito e depósitos.

O EuroBic fechou 2019 com um rácio de malparado de 6,4%. Emprega 1.482 trabalhadores e opera numa rede de 184 agências.

Esta é a quinta aquisição do Abanca desde 2014 e a segunda em Portugal, após a compra do negócio de retalho do Deutsche Bank no ano passado.

(Notícia atualizada às 11h22)