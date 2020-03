Os alojamentos turísticos nacionais receberam 1,4 milhões de turistas em janeiro, um número que representa um aumento de 12,2% face ao mesmo mês do ano passado, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em termos de receitas turísticas, estas aumentaram mais de 7% para 175,9 milhões de euros.

Aumentou o número de hóspedes, assim como o número de dormidas, mas caiu o número de noites passadas nos alojamentos turísticos. Em termos de hóspedes, os turistas estrangeiros lideraram em número — foram cerca de 760.300, face aos 660.600 nacionais –, mas foram os residentes no país que mais subiram: 12,9% face aos 11,6% dos estrangeiros.

As dormidas, por sua vez, também aumentaram (7,6%), especialmente nos hóspedes residentes no país — 12,1% face ao aumento de apenas 5,6% dos hóspedes estrangeiros. Contudo, a estada média caiu para ambos (4%), principalmente para os turistas internacionais. Na hora de escolher onde passar a noite, os hóspedes procuraram, sobretudo, os hotéis e as unidades de alojamento local.

Já em termos de localizações, as dormidas aumentaram em todas as regiões do país, com destaque para os crescimentos no Norte (15,1%), Alentejo (14,6%), Centro (12,2%) e Região Autónoma dos Açores (10,4%). A Área Metropolitana de Lisboa concentrou 32,9% das dormidas, seguindo-se o Norte (17,8%) e o Algarve (17,1%), refere o INE.

Chineses, canadianos e espanhóis com crescimentos expressivos

Em janeiro, os britânicos foram a nacionalidade que mais procurou Portugal na hora de passar férias. Foram quase 348.000 turistas, uma subida de 1,9% face ao mesmo mês do ano passado. Atrás aparecem os alemães (235.438, com uma queda de 8,6%) e os brasileiros (235.284, um aumento de 6,9%).

Entre as nacionalidades que mais cresceram, o destaque foram os turistas chineses (50,3% para 55.025), os canadianos (34,7% para 36.392) e os espanhóis (26,5% para 213.983). Entre as nacionalidades que mais interesse perderam, destaque para os dinamarqueses (caíram 17,2% para 34.497), os alemães (-8,6% para 235.438) e os suecos (-8,4% para 42.636).

Receitas turísticas subiram mais de 7%

No início do ano, as receitas obtidas com o setor atingiram os 175,9 milhões de euros no total e 124,8 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a crescimentos de 7,2% e 8,5%, respetivamente face a janeiro do ano passado, referem os dados do INE.

Em termos de evolução dos proveitos nas várias regiões, em janeiro, destacaram-se os aumentos registados no Alentejo (27% nos proveitos totais e 30,7% nos de aposento) e Norte (15,7% e 15%, respetivamente).

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 25,1 euros em janeiro, o que correspondeu a um aumento de 4,5% face a janeiro do ano passado. Já o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu os 68,6 euros em janeiro, o que se traduziu num aumento de 2,9%.

(Notícia atualizada às 11h38 com mais informação)