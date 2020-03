O primeiro-ministro português adiantou esta terça-feira que o Conselho Europeu irá discutir medidas de auxílio estatal às companhias de transporte aéreo e empresas de turismo na União Europeia, setores que estão a ser bastante penalizados com o surto do coronavírus. António Costa revelou que também estão a ser preparadas medidas para que os bancos possam dar moratórias às empresas para que possam pagar as dívidas mais tarde sem que isso prejudique os rácios de capital.

“Em matéria de política de concorrência, é fundamental que se adotem medidas que permitam auxílio de Estado, desde logo quanto a companhias aéreas, que estão a sofrer um impacto muito significativo, e a empresas do setor do turismo, que estão a sofrer também com esta situação“, disse o primeiro-ministro.

António Costa falava depois de uma reunião com alguns ministros na sua residência oficial, em São Bento, para preparar o Conselho Europeu que se realiza esta tarde por teleconferência.

Por outro lado, “é necessário que se adotem medidas que não penalizem moratórias que os bancos possam conceder ao pagamento de dívidas por parte das empresas sem que isso penalize quer as empresas quer os rácios do sistema financeiro“, acrescentou.

“Com essas moratórias, [pretendemos] criar melhores condições para que as empresas possam manter os postos de trabalho e assegurar que conseguimos fazer esta transição deste período epidémico com o menor dano possível para a economia, para o emprego e para os rendimentos”, explicou o governante português.

Em cima da mesa estarão “medidas de utilização de toda a margem de flexibilidade do Pacto de Estabilidade e medidas que permitam agilizar todo o processo de contratação pública, para que o investimento público possa dar um contributo decisivo à estabilização da economia”, disse o primeiro-ministro.

Foi convocado um Conselho Europeu para esta tarde para preparar uma resposta ao impacto do coronavírus e que vai “concentrar-se principalmente com as medidas necessárias a adotar para evitar os danos económicos desta epidemia” e para “não nos colocarmos num risco de juntarmos a epidemia da doença uma epidemia económica”, segundo António Costa.

Em Portugal, a transportadora portuguesa TAP anunciou o cancelamento 3.500 voos previstos para os próximos meses, entre outras medidas para enfrentar a quebra no seu negócio. Também os hotéis estão a registar cancelamento de reservas para o período de férias da Páscoa por causa do novo vírus.

O Governo também já anunciou várias medidas, como uma linha de crédito de 200 milhões de euros para apoiar a tesouraria das empresas, e agilizou processos de lay-off para que as empresas possam ajustar o quadro de trabalhadores ao volume de trabalho. Também alargou o período para o pagamento de impostos.

“Estamos perante um vírus novo em Portugal e no mundo. Isto coloca fatores de incerteza sobre o que é a previsão da evolução. Nesta incerteza, temos de nos preparar para o pior cenário, desejando o melhor cenário”, sublinhou António Costa.

Até ao momento, Portugal contabiliza 41 infetados por Covid-19, uma doença que já vitimou mais de 4.000 pessoas em todo o mundo.

(Notícia atualizada às 12h48 com mais informação)